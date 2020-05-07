2020-05-07T20:21:25+03:00
Минск
КП Беларусь

Тест на коронавирус оказался положительным у двоих учащихся Суворовского училища в Минске

Курсанты находятся в больнице в удовлетворительном состоянии
ИННА КОРСАК
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У воспитанников Суворовского училища нашли коронавирус. Фото: masheka.byУ воспитанников Суворовского училища нашли коронавирус. Фото: masheka.by
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Информацию подтвердили в Министерстве обороны. Заболевшими COVID-19 оказались ученики первого и пятого курсов. Сейчас они находятся в Минской инфекционной больнице. Их состояние удовлетворительное.

В Министерстве рассказали, что в Суворовском училище действовали оперативно. Все контакты 1-го уровня удалось изолировать.

Будут ли заболевшие ученики принимать участие в параде? В Минобороны отметили: «Нет. Ни среди заболевших, ни среди контактов 1-го уровня участников парада на 9 Мая нет. Ребята с 1-го и 5-го курсов в военном параде участие не принимают».

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