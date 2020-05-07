Глава Европейского бюро ВОЗ о мероприятиях на День Победы: «Это может спровоцировать новую волну заболеваемости»

В организации подчеркнули важность 9 мая, но пояснили, что пандемия – время для альтернативных празднований

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Во время онлайн-брифинга, прошедшего 7 мая, глава Европейского регионального бюро ВОЗ, Ханс Клюге прокомментировал решения многих стран о переносе парада на 9 мая, передает БелаПАН.

Так представитель ВОЗ назвал храбрыми решения властей о переносе парадов.

– Правительства, отложившие мероприятия, поставили здоровье (Прим.: граждан) на первое место, – был категоричен Ханс Клюге.

При этом чиновник от Всемирной организации подчеркнул важность даты – 9 мая и пояснил, что в региональном офисе ко Дню Великой Победы отношение «очень уважительное».

– Сейчас (Прим.: в период пандемии COVID-19) время для того, чтобы найти альтернативные решения для празднования и не подвергать риску человеческие жизни. Проведение массовых мероприятий может спровоцировать новую волну заболеваемости, – добавил представитель ВОЗ.

И напомнил, что в 43 странах Европы введены локальные ограничения или полный карантин для борьбы с распространением коронавируса. А ситуация в восточной части региона вызывает в ВОЗ обеспокоенность. Так как за первую неделю мая в Беларуси, Казахстане, России и Украине возросло количество новых случаев инфицирования.

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