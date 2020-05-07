2020-05-07T20:22:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Глава Европейского бюро ВОЗ о мероприятиях на День Победы: «Это может спровоцировать новую волну заболеваемости»

В организации подчеркнули важность 9 мая, но пояснили, что пандемия – время для альтернативных празднований
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Представитель ВОЗ обеспокоен ростом заболеваемости коронавирусом в Беларуси, Казахстане, России и Украине. Фото: dialog.ua.Представитель ВОЗ обеспокоен ростом заболеваемости коронавирусом в Беларуси, Казахстане, России и Украине. Фото: dialog.ua.
Изменить размер текста:

Во время онлайн-брифинга, прошедшего 7 мая, глава Европейского регионального бюро ВОЗ, Ханс Клюге прокомментировал решения многих стран о переносе парада на 9 мая, передает БелаПАН.

Так представитель ВОЗ назвал храбрыми решения властей о переносе парадов.

– Правительства, отложившие мероприятия, поставили здоровье (Прим.: граждан) на первое место, – был категоричен Ханс Клюге.

При этом чиновник от Всемирной организации подчеркнул важность даты – 9 мая и пояснил, что в региональном офисе ко Дню Великой Победы отношение «очень уважительное».

– Сейчас (Прим.: в период пандемии COVID-19) время для того, чтобы найти альтернативные решения для празднования и не подвергать риску человеческие жизни. Проведение массовых мероприятий может спровоцировать новую волну заболеваемости, – добавил представитель ВОЗ.

И напомнил, что в 43 странах Европы введены локальные ограничения или полный карантин для борьбы с распространением коронавируса. А ситуация в восточной части региона вызывает в ВОЗ обеспокоенность. Так как за первую неделю мая в Беларуси, Казахстане, России и Украине возросло количество новых случаев инфицирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Решение белорусских властей о проведении Парада на 9 мая обеспокоило представителей ВОЗ.

В организации не исключают негативные последствия после массовых мероприятий (подробности).

Белорусский МИД ждет на минский парад ко дню Великой Победы иностранных дипломатов.

Владимир Макей подчеркнул святость Дня Победы (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Мозыре 81-летний пенсионер догонял автобус и упал прямо под колесо: дедушка погиб
Тест на коронавирус оказался положительным у двоих учащихся Суворовского училища в Минске
Глава Европейского бюро ВОЗ о мероприятиях на День Победы: «Это может спровоцировать новую волну заболеваемости»
За съемочную группу Первого канала, которой запретили работать в Беларуси, заступился Союз журналистов России
Стало известно, когда в Минске все-таки начнут отключать отопление в квартирах
«Никто из вас не избежит возмездия»: В лесу на Гомельщине нашли мину, набитую листовками в адрес немецких солдат, офицеров и эсэсовцев
Видеофакт. Минчанин купил пакет манки за 2300 белорусских рублей
Глава МИД о параде 9 мая в Минске: "Это святое дело для каждого белоруса"
На въезде в Бобруйск насмерть разбился мотоциклист (видео)
66-летний Владимир Курейчик, отец известного режиссёра Андрея Курейчика, победил коронавирус
8 мая парламент назначит дату выборов президента Беларуси
Пенсионер из GTA: вначале при помощи ножа забрал бутылку вина, а потом заставил односельчанина с ним пить
Сразу с двух карточек у жителя Гродно похитили 4,6 тысячи рублей
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 мая 2020 года: больше 20 тысяч заразилось, 116 умерших
«Почему государство нам хамит?»: ресторатор Вадим Прокопьев записал резкое видеообращение
На День Победы в Беларуси - тепло и без дождей, а через пару дней - холод и снег!
В Могилеве легковушка сбила пьяного мужчину, который изображал регулировщика
Абитуриентам начать подготовку! Лукашенко подписал указ об организации вступительной кампании в 2020 году
На аукционе в Гродно предлагают старинный дворец за 268 тыс. долларов
Белорусский рубль подешевел ко всем валютам 7 мая
В Польше в последний момент перенесли президентские выборы
Новое кладбище откроют под Минском до конца мая
Блогер Тихановский намерен стать кандидатом в президенты Беларуси