2020-05-07T20:53:35+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Мозыре 81-летний пенсионер догонял автобус и упал прямо под колесо: дедушка погиб

ГАИ проводит проверку
Надежда БУТОВИЧ
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Пожилой мозырянин попал под автобус. Фото: УВД Гомельского облисполкома.Пожилой мозырянин попал под автобус. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
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Трагедия произошла в райцентре на Гомельщине в среду, 6 мая. Подробности сообщили в пресс-службе УВД областного исполкома.

Смертельный наезд на пожилого пешехода произошел на остановке общественного транспорта в Мозыре. Днем, около 16.35 часов, под колеса городского автобуса попал 81-летний мозырянин.

– Дорожно-транспортное происшествие случилось на остановке «Площадь Ленина», расположенной на мозырской Советской улице. Известно, что пенсионер спешил по тротуару, пытаясь догнать, отъезжающий автобус, мужчина споткнулся и упал прямо под колеса «МАЗа» - в районе средней двери ТС, – пояснили в пресс-службе.

В итоге пожилой пешеход был сильно травмирован, его доставили в реанимацию центральной райбольницы Мозыря, где он скончался от полученных травм.

ГАИ проводит проверку.

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В Мозыре 81-летний пенсионер догонял автобус и упал прямо под колесо: дедушка погиб
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