В Мозыре 81-летний пенсионер догонял автобус и упал прямо под колесо: дедушка погиб
Трагедия произошла в райцентре на Гомельщине в среду, 6 мая. Подробности сообщили в пресс-службе УВД областного исполкома.
Смертельный наезд на пожилого пешехода произошел на остановке общественного транспорта в Мозыре. Днем, около 16.35 часов, под колеса городского автобуса попал 81-летний мозырянин.
– Дорожно-транспортное происшествие случилось на остановке «Площадь Ленина», расположенной на мозырской Советской улице. Известно, что пенсионер спешил по тротуару, пытаясь догнать, отъезжающий автобус, мужчина споткнулся и упал прямо под колеса «МАЗа» - в районе средней двери ТС, – пояснили в пресс-службе.
В итоге пожилой пешеход был сильно травмирован, его доставили в реанимацию центральной райбольницы Мозыря, где он скончался от полученных травм.
ГАИ проводит проверку.
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