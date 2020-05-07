2020-05-07T21:20:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске директор фирмы выманил у подчиненного почти $100 тысяч на криптовалюту: обманул

СК расследует дело о мошенничестве
Надежда БУТОВИЧ
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Минчанин выпросил у подчиненного крупную сумму наличности.Минчанин выпросил у подчиненного крупную сумму наличности.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Работодатель в Минске под вымышленным предлогом завладел деньгами своего подчиненного, сообщила пресс-служба Следственного комитета в Telegram-канале.

Известно, что жертвой 30-летнего директора столичной фирмы стал ее 33-летний менеджер. Руководитель взял на работу мужчину в начале 2020 года, а спустя какое-то время посвятил в «планы» о покупке и заработках на криптовалюте.

– Подозреваемый предложил своему менеджеру инвестировать в криптовалюты, убедив передать ему для этого 96 тысяч долларов. При этом мошенник пообещал в скором времени вернуть деньги с процентами. Когда минчанин понял, что его «босс» никогда не занимался заработком на криптобиржах и его деньги возвращать не собирается, он обратился к правоохранителям, – пояснили в пресс-службе.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие еще не закончено.

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