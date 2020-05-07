«Мне никто не помогал, я вернулась через Беларусь»: украинка рассказала, как добиралась из Уханя в родной Херсон со своей собачкой

Девушка пробыла 3 месяца в изоляции в Китае, потому что на эвакуационный борт с животным ее не пустили [фото, видео]

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За историей Анастасии Зинченко следили миллионы – как в Украине, так и во всем мире. Девушку уже назвали в интернете олицетворением мужества, храбрости и человечности. Инстаграм-блогер отказалась от эвакуации из закрытого на карантин города Ухань, с которого началась эпидемия коронавируса, из-за того, что ей не разрешали взять с собой на борт «Мрii» ее собаку Мишель.

Спустя почти три месяцев китайской изоляции девушка смогла вернуться на родину, в родной Херсон, причем вместе с любимицей – Мишей. Домой девушка успела приехать как раз ко дню рождения своей бабушки. Поклонников в своем блоге девушка заверила, что ближайшие две недели проведет в самоизоляции, так как в Украине карантин еще не отменен.

– Я соберусь с мыслями, отдохну и расскажу вам историю о том, как мы вернулись домой. А сейчас я наслаждаюсь оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой, – поздравила с майскими праздниками подписчиков Анастасия.

Девушка добралась на родину своими сиами. Фото: соцсети Instagram | nastyasinchenko_

А на вопросы злопыхателей в комментариях и в сториз Инстаграм девушка пояснила подробнее, что изолировалась дома, а также проходила тесты на коронавирус будучи в Китае. Многие спрашивали, помог ли Владимир Зеленский украинке вернуться на родину?

– Никто не помогал. Прилетела из Китая самолетом в Беларусь, затем приехала машиной в Украину домой. Аэропорт в Минске открыт и работает, в том числе на прием самолетов из Китая. Сейчас так многие возвращаются из разных стран, – уточнила блогер и добавила. – В Китае карантин сняли частично, если бы я ждала эвакуационный борт, я бы еще там пару лет сидела, наверное.

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