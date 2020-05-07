Фото: в Гомеле задержали 20 участников акции в поддержку блогера Тихановского
В Гомеле вечером 7 мая прошла стихийная встреча сторонников видео-блогера Сергея Тихановского. Напомним, его задержали под Могилевом и отправили «на сутки» в изолятор временного содержания >
На площади Ленина напротив облисполкома собрались более 50 человек. Люди общались, высказывали мнения, несколько раз скандировали лозунги.
В Гомеле прошла встреча сторонников блогера ТихановскогоФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Примерно через полчаса после начала встречи, когда собравшиеся уже планировали расходиться, к ним подошел милиционер и объявил в рупор о том, что собрание несанкционированное, призвал расходиться. Многие люди отреагировали на это недовольством, возмущались:
- Какой закон мы нарушаем? У нас есть право свободы собраний. Мы не делаем ничего плохого, незаконного!
На площади собралось около 50 человекФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Все же участники встречи начали расходиться, большая часть отправилась вдоль проспекта Ленина к остановке общественного транспорта. Вдруг путь преградили сотрудники ОМОН в черных масках (не медицинских) и с применением грубой силы затолкали в автобус 20 человек, в том числе двоих журналистов.
Задержанных отвезли в Центральный РОВД. Там всех поставили лицом к стене по периметру коридора, не позволяли звонить и отвечать на звонки. Старший даже залазил в карманы и доставал телефоны, чтобы отключить их. Затем каждого задержанного опрашивали для составления административного протокола.
В конце встречи появился первый милиционер в формеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Кстати, когда все еще были в коридоре, пришел милиционер с пакетиком одноразовых медицинских масок и предложить взять тем, кто был без маски. Он же затем измерял каждому температуру лазерным термометром. Правда, в помещении было холодно, поэтому термометр часто показывал температуру около 34 градусов.
Примерно через час журналистов отпустили, при этом не извинившись. Что с остальными задержанными, неизвестно. У некоторых телефоны недоступны.
В Гомеле прошла встреча сторонников блогера ТихановскогоФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Собравшихся призвали разойтисьФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Люди общались, высказывали мненияФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Собрались люди разных возрастовФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Когда люди начали расходиться, за ними следовали милиционерыФото: Павел МИЦКЕВИЧ
В автобус брутально затолкали 20 человекФото: Павел МИЦКЕВИЧ