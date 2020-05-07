2020-05-07T22:19:27+03:00
Политика
КП Беларусь

Фото: в Гомеле задержали 20 участников акции в поддержку блогера Тихановского

В РОВД всем раздали маски, измерили температуру и составили протоколы
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле задержали 20 участников акции в поддержку блогера ТихановскогоВ Гомеле задержали 20 участников акции в поддержку блогера ТихановскогоФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле вечером 7 мая прошла стихийная встреча сторонников видео-блогера Сергея Тихановского. Напомним, его задержали под Могилевом и отправили «на сутки» в изолятор временного содержания >

На площади Ленина напротив облисполкома собрались более 50 человек. Люди общались, высказывали мнения, несколько раз скандировали лозунги.

В Гомеле прошла встреча сторонников блогера Тихановского Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле прошла встреча сторонников блогера ТихановскогоФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Примерно через полчаса после начала встречи, когда собравшиеся уже планировали расходиться, к ним подошел милиционер и объявил в рупор о том, что собрание несанкционированное, призвал расходиться. Многие люди отреагировали на это недовольством, возмущались:

- Какой закон мы нарушаем? У нас есть право свободы собраний. Мы не делаем ничего плохого, незаконного!

На площади собралось около 50 человек Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На площади собралось около 50 человекФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Все же участники встречи начали расходиться, большая часть отправилась вдоль проспекта Ленина к остановке общественного транспорта. Вдруг путь преградили сотрудники ОМОН в черных масках (не медицинских) и с применением грубой силы затолкали в автобус 20 человек, в том числе двоих журналистов.

Задержанных отвезли в Центральный РОВД. Там всех поставили лицом к стене по периметру коридора, не позволяли звонить и отвечать на звонки. Старший даже залазил в карманы и доставал телефоны, чтобы отключить их. Затем каждого задержанного опрашивали для составления административного протокола.

В конце встречи появился первый милиционер в форме Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В конце встречи появился первый милиционер в формеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Кстати, когда все еще были в коридоре, пришел милиционер с пакетиком одноразовых медицинских масок и предложить взять тем, кто был без маски. Он же затем измерял каждому температуру лазерным термометром. Правда, в помещении было холодно, поэтому термометр часто показывал температуру около 34 градусов.

Примерно через час журналистов отпустили, при этом не извинившись. Что с остальными задержанными, неизвестно. У некоторых телефоны недоступны.

В Гомеле прошла встреча сторонников блогера Тихановского Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле прошла встреча сторонников блогера ТихановскогоФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Собравшихся призвали разойтись Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Собравшихся призвали разойтисьФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Люди общались, высказывали мнения Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Люди общались, высказывали мненияФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Собрались люди разных возрастов Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Собрались люди разных возрастовФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Когда люди начали расходиться, за ними следовали милиционеры Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Когда люди начали расходиться, за ними следовали милиционерыФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В автобус брутально затолкали 20 человек Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В автобус брутально затолкали 20 человекФото: Павел МИЦКЕВИЧ

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Фото: в Гомеле задержали 20 участников акции в поддержку блогера Тихановского
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