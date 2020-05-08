Президентские выборы 2020 в Беларуси пройдут 9 августа

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Депутаты Палаты представителей собрались в Овальном зале 8 мая для того, чтобы назначить дату президентских выборов. Нельзя сказать, что это заседание было заранее запланировано. Депутаты собирались для принятия амнистии 5 мая, следующее их заседание должно было состояться 21 мая. С 6 по 8 мая в графике на сайте Палаты представителей значилась «работа в избирательных округах».

В этот раз на заседение пригласили только узкий круг журналистов, представителей негосудаственных СМИ на заседании не было. Объяснение такое: соображения безопасности из-за коронавируса.

К слову и время для приниятие решения выбрали раннее – 9 часов утра. Ясно, что примут быстро и без споров. Уже в 11.00 в планах у членов ЦИК было утверждение календарного плана выборов.

- Вакантны четыре даты, - сказана накануне председатель ЦИК Лидия Ермошина..

Депутатам она сообщила, что президентские выборы предлагается провести 9 августа.

Как сообщила belta.by, политическое руководство страны провело консультации с ЦИК, Палатой представителей.

- В принципе было выработано единое мнение о проведении выборов 9 августа, - сказала Лидия Ермошина.

Напомним, президентские выборы должны быть назначены не позднее пяти месяцев и проведены не позднее двух месяцев до истечения полномочий действующего президента. Крайний срок для президентских выборов 2020 года - 31 августа. Это будут шестые выборы президента в Беларуси. С 1994 года этот пост занимает Александр Лукашенко.

О намерении участвовать в президентской кампании 2020 года заявили депутат Олег Гайдукевич, экс-депутат Анна Канопацкая, руководитель партии Белорусская социал-демократическая Грамада Сергей Черечень. Сейчас проходят праймериз оппозиции, планируется, что единый кандидат от оппозиции будет определен к концу мая.

О своих планах на выборы Александр Лукашенко заявил 17 ноября 2019 года.

- Если люди меня не поддержат на каких-то выборах — я на них не обижусь. Я уже поработал достаточное количество лет. Это вы думайте, выдвигаться мне на этих выборах или нет. Если цените стабильность, развитие государства, чтобы вас не продали и не загнали никуда, — пожалуйста, придите и скажите: послушай, президент, ты еще здоров… - сказал он на избирательном участке во время парламентских выборов. - Если не попросите — я никогда не буду выдвигать свою кандидатуру. Я, конечно, предложу ее на этих выборах, если буду чувствовать, что категорически против — я буду переживать. Но вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. Я же сказал, синеющими пальцами держаться за кресло не буду. Поверьте, это не такое мягкое кресло! Не думайте, что у нас президентская власть — это царствование.

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