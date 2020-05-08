2020-05-08T09:37:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Машина загорелась. В жутком ДТП под Белоозерском погибли четыре человека

Авария произошла ночью с 7 на 8 мая в Березовском районе
Ольга ШУМАНСКАЯ
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В результате столкновения легковушка загорелась. Фото: пресс-служба МВДВ результате столкновения легковушка загорелась. Фото: пресс-служба МВД
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Около четырех часов утра неподалеку от деревни Ярцевичи на подъезде дороги Р136 к Белоозерску столкнулись два легковых автомобиля «Рено Меган Сценик» и «Ниссан Премьера». От удара вторая легковушка загорелась.

Итогом столкновения стала смерть четырех человек: пассажира «Рено», а также водителя и двух пассажиров «Ниссана», сообщает пресс-служба МВД. Водитель «Рено» госпитализирован.

Около недели назад, 2 мая, в Петриковском районе от удара загорелся «Фольксваген Гольф» на дороге Секеричи - Лучицы. Водитель не смог справиться с управлением, вылетел с дороги и въехал в дерево. В результате аварии погиб водитель и 59-летний пассажир.

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