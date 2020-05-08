2020-05-08T10:14:58+03:00
Общество
КП Беларусь

ООН призывает Беларусь из-за пандемии освободить детей, осужденных за наркотики

Так дети и молодые люди смогут оказаться в безопасности, ведь, если они заболеют в тюрьме, они вряд ли смогут рассчитывать на качественную медицинскую помощь
Мария Осмоловская
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ООН предлагает на фоне пандемии отпустить детей, осужденных за наркотикиООН предлагает на фоне пандемии отпустить детей, осужденных за наркотикиФото: Павел МАРТИНЧИК
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По мнению экспертов ООН, правительство страны должно срочно принять меры для защиты здоровья молодежи, и особенно детей, осужденных на непропорционально долгие сроки за наркотики - до 12 лет.

Авторы заявления подчеркивают, что несовершеннолетние, находящиеся в тюрьмах, подвергаются большому риску заболевания, так как они не могут рассчитывать на качественное медобслуживание.

Эксперты напоминают, о том, что в детях нужно взращивать чувство достоинства и значимости, а также делать все для их реинтеграции в общество. Поэтому они призывают не задерживать детей и освободить тех, кто не опасен для общества. Также правительству стоит разработать альтернативы содержанию под стражей.

- Правительству следует применить предложенный закон об амнистии ко всем лицам, осужденным за преступления, связанные с наркотиками, особенно к детям и молодым людям, - считают эксперты.

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