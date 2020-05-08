2020-05-08T11:01:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Ночью сгорели несколько павильонов на рынке «Экспобел»

Огонь повредил стены павильонов, а также уничтожил вещи, которые в них хранились
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Во время пожара на рынке никто не пострадалВо время пожара на рынке никто не пострадал
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Два павильона загорелись ночью 7 мая, о пожаре спасателям сообщал очевидец. Так как пожар произошел ночью, никто из предпринимателей рынка не пострадал, сообщает МЧС Беларуси.

Когда спасатели приехали на рынок, уже горели два павильона, а также была угроза распространения огня на соседние торговые точки.

Спасателям удалось локализировать и ликвидировать пожар. Причина пожара устанавливается. По предварительной версии, огонь разгорелся из-за нарушения правил использования электросетей и электрооборудования.

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