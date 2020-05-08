Ночью сгорели несколько павильонов на рынке «Экспобел»

Во время пожара на рынке никто не пострадал

Огонь повредил стены павильонов, а также уничтожил вещи, которые в них хранились

Изменить размер текста: A A

Два павильона загорелись ночью 7 мая, о пожаре спасателям сообщал очевидец. Так как пожар произошел ночью, никто из предпринимателей рынка не пострадал, сообщает МЧС Беларуси.

Когда спасатели приехали на рынок, уже горели два павильона, а также была угроза распространения огня на соседние торговые точки.

Спасателям удалось локализировать и ликвидировать пожар. Причина пожара устанавливается. По предварительной версии, огонь разгорелся из-за нарушения правил использования электросетей и электрооборудования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Надо 2000 рублей наторговать, чтобы покрыть аренду». Предприниматели «Экспобела» в Минске готовы съехать с рынка, если им не снизят арендную плату

Заявления с просьбой снизить арендную плату за май и июнь на 50% они отнесли в администрацию рынка 30 апреля (подробнее)

«Не нравится - закрывайтесь». В Минске администрация «Экспобела» не пошла на уступки предпринимателям

Ипэшники попросили в связи с падением продаж на фоне пандемии коронавируса снизить аренду на 50%, руководство рынка отказало. Что теперь? (подробнее)