2020-05-08T12:08:41+03:00
Политика
КП Беларусь

Лидия Ермошина: «Эпидемиологическая ситуация у нас в стране сложная»

Сбор подписей за кандидатов в президенты начнется 21 мая. Собирать подписи надо будет в перчатках и масках
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Глава ЦИК Лидия ЕрмошинаГлава ЦИК Лидия ЕрмошинаФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Сразу после того, как депутаты проголосовали за дату шестых президентских выборов (напомним, они состоятся 9 августа), члены ЦИК собрались на свое заседание, где утвердили календарный план.

- Впервые мы проводим заседание в таком формате - без приглашенных. Присутствуют только сотрудники аппарата ЦИК. Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой в нашей стране. Поэтому ни журналисты, ни наблюдатели здесь не присутствуют, - рассказала глава ЦИК Лидия Ермошина.

Все члены ЦИК поддержали изменение регламента. Календарный план выборов тоже приняли быстро.

- Выборы назначены на 9 августа, уже с сегодняшнего дня очень быстро начинаются все мероприятия. Не позднее 20 мая должны быть образованы территориальные комиссии. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты начинается с 21 мая и будет длиться до 19 июня. Последний день подачи документов на регистрацию инициативных групп в ЦИК - 15 мая. Неделя для потенциальных кандидатов в президенты для регистрации инициативой группы.

Порядок выдвижения кандидатов остался прежним - надо собрать 100 тысяч подписей.

Кстати, в этот раз сборщики подписей должны соблюдать защитные мероприятия, рекомендованные Минздравом - использовать защитные маски и перчатки.

- Если группа сборщиков не будет использовать маски и перчатки - это будет основанием для вынесения предупреждения и не регистрации, - сказала глава ЦИК. Она подчеркнула, что эта норма была включена из-за тоебований Минздрава.

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