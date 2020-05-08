Ученые выяснили, что маски снижают риск заражения коронавирусом на 50 - 80%. Их нужно носить и на улице

Специалисты сделали такой вывод, изучив данные более шести десятков исследований о связи здоровья медиков и средств индивидуальной защиты

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Американские ученые проанализировали исследования коллег за последние 17 лет и пришли к выводу, что маски защищают от коронавирусов MERS-CoV и COVID-19. Так, маски смогли снизить заражение на 50 - 80%, пишет БелаПАН со ссылкой на Fast Company.

Учение отметили, что маска защищает лучше, когда человек умеет ей правильно пользоваться. Например, средство защиты категорически запрещено трогать со стороны, которая прилегает к лицу.

Также данные исследований говорят о том, что маску стоит носить и на улице. Об этом заявил руководитель исследовательской группы Роджер Чжоу.

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