Редкие книги Франциска Скорины, Симеона Полоцкого и Петра Мстиславца теперь можно прочесть онлайн

Национальная библиотека выложила в сеть более 2,5 тысячи уникальных документов

Изменить размер текста: A A

Найти интересующее издание можно через электронный каталог на официальном сайте НББ. Цифровые копии отмечены специальной ссылкой «Е-документ».

В списке уникальных документов представлены издания Франциска Скорины, Симеона Полоцкого, Петра Мстиславца, Лаврентия Зизания. Важную часть занимают книжные собрания XVI - XVII веков, которые были изданы в Вильне, Гродно, Киеве, Супрасле.

У интернет-пользователей есть возможность увидеть книги известных белорусских авторов. Издания были напечатаны в начале XX века. Самое интересное из них - «Вянок» Максима Богдановича с дарственной надписью поэта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Среди самых популярных в Беларуси книг - биография южнокорейской поп-группы, белорусский любовный роман и интригующий «Ни сы».

А чаще всего белорусы хватают с полок разрекламированные книги по саморазвитию и обучению детей. (подробности)