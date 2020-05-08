Редкие книги Франциска Скорины, Симеона Полоцкого и Петра Мстиславца теперь можно прочесть онлайн
Найти интересующее издание можно через электронный каталог на официальном сайте НББ. Цифровые копии отмечены специальной ссылкой «Е-документ».
В списке уникальных документов представлены издания Франциска Скорины, Симеона Полоцкого, Петра Мстиславца, Лаврентия Зизания. Важную часть занимают книжные собрания XVI - XVII веков, которые были изданы в Вильне, Гродно, Киеве, Супрасле.
У интернет-пользователей есть возможность увидеть книги известных белорусских авторов. Издания были напечатаны в начале XX века. Самое интересное из них - «Вянок» Максима Богдановича с дарственной надписью поэта.
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