2020-05-08T12:58:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Редкие книги Франциска Скорины, Симеона Полоцкого и Петра Мстиславца теперь можно прочесть онлайн

Национальная библиотека выложила в сеть более 2,5 тысячи уникальных документов
ИННА КОРСАК
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Уникальные издания можно прочесть онлайн. Фото: naviny.byУникальные издания можно прочесть онлайн. Фото: naviny.by
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Найти интересующее издание можно через электронный каталог на официальном сайте НББ. Цифровые копии отмечены специальной ссылкой «Е-документ».

В списке уникальных документов представлены издания Франциска Скорины, Симеона Полоцкого, Петра Мстиславца, Лаврентия Зизания. Важную часть занимают книжные собрания XVI - XVII веков, которые были изданы в Вильне, Гродно, Киеве, Супрасле.

У интернет-пользователей есть возможность увидеть книги известных белорусских авторов. Издания были напечатаны в начале XX века. Самое интересное из них - «Вянок» Максима Богдановича с дарственной надписью поэта.

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