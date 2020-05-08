Лукашенко заявил, что выбранные в стране методы борьбы с коронавирусом обусловлены развитой медициной

Президент высказался о борьбе с коронавирусом в стране. Фото: Архив КП

Об этом он заявил 8 мая во время общения с участниками церемонии у храма-памятника в честь Всех Святых

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На церемонии президент пояснил, что Беларусь выбрала такой путь борьбы с новым вирусом, так как в стране достаточно развитая медицина, передает БелТА.

Он подчеркнул, что с инфекцией в Беларуси борются точечно и очагово. По словам главы государства, в стране всегда следили за здравоохранением и не отдавали его в частные руки.

Да, нам непросто было. Мы небогатая страна, нам это дорого обходилось. Но зато это сторицей вернется, - сказал Александр Лукашенко.

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