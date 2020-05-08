2020-05-08T16:16:01+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси самому пожилому ветерану 104 года, а самому молодому - 87 лет

В стране осталось 4,7 тысячи ветеранов ВОВ
ИННА КОРСАК
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В Минтруда 8 мая подсчитали ветеранов ВОВ. Фото: yandex.byВ Минтруда 8 мая подсчитали ветеранов ВОВ. Фото: yandex.by
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Как рассказали в Минтруда, в Беларуси проживает 4,7 тысячи ветеранов. Помимо них, 14,3 тысячи пострадавших от последствий войны. Всего в стране насчитывается 402 ветерана, достигших возраста 100 лет. Большинство из них проживает в столице. Самому возрастному - 104 года, а самому молодому - 87 лет.

В стране осталось только два Героя Советского Союза. Они проживают в Минске.

В Министерстве труда отметили, что в Беларуси ветеранам предусмотрены социальные льготы, дополнительные выплаты к пенсиям и меры социальной защиты.

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