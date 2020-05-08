Вечером 8 мая перекроют половину Минска: в город выведут танки

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В УГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали, что с 18.00 8 мая и до конца мероприятий 9 мая на проспекте Машерова на участке от ул. Куйбышева до пр. Победителей ограничивается движение всех видов транспорта.

«Движение по улицам Куйбышева, Богдановича, Кропоткина, Даумана и пр. Победителей ограничиваться не будет. На отдельных участках будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств», - рассказали в Госавтоинспекции.

Маршрут движения механизированной колонны: ул. Основателей - ул. Стариновская. Техника выедет в 16.00.

Схема перекрытых улиц во время генеральной репетиции парада Победы в Минске 9 мая 2020 года.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Госавтоинспекция призывает людей воздержаться от поездок на автомобилях. На праздничные мероприятия рекомендуют добираться общественным транспортом.

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Ходят разные слухи о подготовке к параду на 9 мая в Минске. Один из них - что если ситуация с коронавирусом в Минске к 9 мая не улучшится, парад могут перенести в Брест. Но пока никакой информации об изменении места проведения парада нет, говорят в Миобороны.

Кого из иностранцев позвали на Парад Победы в Минске? Кажется, что в этом году у нас есть шанс пригласить многих - из тех, кто хотел участвовать в Параде Победы в Москве, но из-за его отмены в российскую столицу не прилетит.

Белорусы создали петицию об отмене парада на 9 Мая. В Минобороны ответили, что это часть боевой подготовки армии. В оборонном ведомстве заверили, что эпидемиологическая обстановка в Вооруженных силах под контролем и отменять парад и репетиции не будут

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