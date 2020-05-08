Фельдшера из Лиды, который рассказал о проблемах работы скорой, осудили на 7 суток

Павла Палейчика осудили 8 мая за участие в несанкционированном мероприятии - за встречу с YouТube-блогером Сергеем Тихановским

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Как сообщила Еврорадио жена фельдшера, после дневной смены 7 мая Павла вызвали в милицию и задержали. На следующий день медика осудили на 7 суток.

Напомним, ранее фельдшер рассказал СМИ о сложностях работы скорой помощи в Лиде. И проблемы у медика начались еще до встречи с блогером: ему угрожали увольнением после стрима с блогером Сергеем Тихановским.

А еще незадолго до этого в группе в вайбере он возмутился тем, что бригаду скорой отправили к человеку с подозрением на коронавирус без средств защиты. Как пояснило ему руководство, так поступили, чтобы не разжигать панику.

Потом он обратился к волонтерам, чтобы обеспечить коллектив респираторами, после чего у медика состоялся неприятный разговор с администрацией.

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