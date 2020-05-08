Свято-Елисаветинский монастырь: «Коронавирус подтвердился почти у половины из 130 сестер»

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Появилась официальная информация о количестве заболевших в Свято-Елисаветинском монастыре. Так, на сайте монастыря сообщается, что коронавирус подтвердился почти у половины из 130 сестер.

- Как мы и говорили уже ранее, выявился вирус у нескольких сестер только через несколько дней после Пасхи, а у остальных — еще через несколько дней. После обследования, которое провела санэпидслужба 24 апреля, коронавирус подтвердился почти у половины из 130 наших сестер, 7 из них сейчас находятся в больнице, остальные лечатся в монастыре, - говорит монахиня Мария, которая, к слову, сама переболела COVID-19.

Монахиня Мария отмечает, что некоторые из сестер с подтвержденным COVID-19 "прекрасно себя чувствуют". У них нет симптомов болезни. При этом некоторые сестры, у кого результат теста отрицательный, "себя ужасно чувствуют". Уже выздоровели монахиня Алексия (Юдина) и монахиня Параскева (Горностаева). Это сестры, у которых первым подтвердился коронавирус.

Выздоровел и 91-летний протоиерей Василий Лесько. Сейчас он находится у себя дома на Полесье, где у него есть родные.

Коронавирус подтвердился и у некоторых священнослужителей: у отца Сергия Нежборта, который уже выписан из больницы, отца Димитрия Басалыго и диакона Бориса Бахвалова, которые находятся на самоизоляции. Болел пневмонией отец Александр Пашковский. Сейчас он идет на поправку.

Монахиня Мария подтвердила, что умерла монахиня Мария Ковальчук, у которой был положительный тест на коронавирус. 83-летняя женщина жила на подворье монастыря в деревне Вишневка.

- Да, у нее был положительный тест на коронавирус, но реально у человека возраст, букет болезней. В свидетельстве о смерти говорится, что у нее была легочно-сердечная недостаточность, - говорит монахиня.

Сообщается, что сестры, заболевшие COVID-19, изолированы в монастырском корпусе. А здоровые сестры живут в монастырской гостинице. Монахини обрабатывают помещения, ходят в повязках. За состоянием сестер в монастыре следит врач, которая говорит, что пик болезни пройден.

Напомним, монастырь закрылся на карантин. За ситуацией в монастыре следит митрополит Павел. К слову, не только в этом монастыре заразились коронавирусом. В Жировичах, где находится мужской монастырь и Минская духовная семинария, есть люди, у которых тоже подтвердился COVID-19. Это преподаватели, студенты, монахи, трудники монастыря.

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