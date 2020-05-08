В минском аэропорту ввели обязательный масочный режим

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- В связи со сложившейся ситуацией в мире вводятся дополнительные меры по защите пассажиров и предотвращению опасности заражения вирусом COVID-19 в аэропорту и во время полета, - сообщает «Белавиа». - С 11 мая все пассажиры в Национальном аэропорту «Минск» должны постоянно быть в защитных масках во время регистрации, при прохождении досмотра на безопасность, в автобусах или на телетрапе, а также на борту воздушного судна в течение всего времени полета. Пассажирам необходимо иметь свои маски. А пассажиры, не соблюдающие указанное требование, не допускаются к посадке и отстраняются от полета.

Минский аэропорт опустел с конца марта. Иностранные авиакомпании отменили свои рейсы в Минск. Наша «Белавиа» летает только в считаные города - в среднем в день выполняя по 7 вылетов. Для примера: летом прошлого года минский аэропорт обслуживал в среднем по 110 - 120 рейсов в день. В аэропорту уныло: теперь тут не ходят толпами пассажиры, не суетятся таксисты, не ездят вереницами автомобили и автобусы. Парковки пустуют. Выглядит все это очень непривычно и как-то даже сюрреалистично.

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Улететь из Минска сейчас можно в 18 стран. Правда, в 17 из них действуют ограничения на въезд для иностранцев. Минский аэропорт в марте 2020 года опустел

«Обещала сидеть дома две недели. Буду ли? Как пойдет!»: кто и зачем прилетает в Минск и как их проверяют. Корреспондент «Комсомолки» встретил в аэропорту пассажиров, прибывших из разных стран, и узнал, у всех ли берут тесты на коронавирус [фото]