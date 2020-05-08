В Витебске для ветеранов проводят персональные парады Победы

Прямо во дворе, где живут ветераны, проходят колонны и даже гремят салюты

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- Не думал, что доживу до 75-летия Победы, и уж тем более не думал, что меня будут так поздравлять, - Федор Филиппович Коннов растроган. 93-летний ветеран 8 мая принимал парад прямо в собственном дворе на улице Правды в Витебске.

Ветеранов в этом дворе живет двое - Федор Филиппович Коннов и Иван Иванович Терехов. Оба ветерана имеют отношение к авиации. Иван Терехов - мастер по электрооборудованию самолетов, Федор Коннов учился в Тамбовской школе пилотов, службу закончил в 1973 году начальником расчета группы сборки ракетно-технической базы. Федор Коннов награжден медалями «За боевые заслуги» и «За безупречную службу», Иван Терехов, кроме этого, еще и «За победу над Германией». Оба не только воевали, но и много лет отдали службе в МЧС. Поэтому накануне Дня Победы поздравить их пришли спасатели.

«Катюша», «День Победы» и другие песни , без которых невозможно представить этот праздник, звучат для ветеранов. Торжественным маршем идет колонна сотрудников МЧС, за ней проезжает ретротехника. Завершающий аккорд - салют.

Федор Филиппович принимал парад лично, Иван Иванович наблюдал за ним из окна своей квартиры - ветеран по состоянию здоровья уже несколько лет не выходит из дома. Из окон выглядывали и соседи ветеранов. Пожилая женщина аплодирует после каждой песни, другая открывает окно и приветственно машет рукой.

Витебские власти решили не проводить парад 9 мая, чтобы не увеличивать риск заражения коронавирусом. Но для многих ветеранов, как и для Федора Филипповича и Ивана Ивановича, проводят персональные парады. Так, 2 мая витебские десантники провели такой парад для 95-летнего полковника в отставке Алексея Михайловича Иванова.