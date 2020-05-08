Александр Лукашенко убежден, что люди придут на парад 9 мая в Минске по собственному желанию

Александр Лукашенко уверен, что люди придут на парад 9 мая по собственному желанию Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Также он заявил, что никогда на подобные мероприятия белорусов не заставляли приходить

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Об этом Александр Лукашенко заявил 8 мая во время общения с участниками церемонии у храма-памятника в честь Всех Святых, сообщает БелТА.

- Я абсолютно убежден, что люди на парад придут, и нам не надо никого заставлять, тащить на этот парад, - сказал глава государства.

Также он ответил на вопрос представителя СМИ о том, что в интернете появилась информация о приглашении на парад тех, кто переболел коронавирусом.

- Мы никогда на парад, на такие мероприятия в Беларуси нигде, тем более в Минске, двухмиллионном городе, не тащили людей. Это, если хотите, мое кредо, мое требование, - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что особенно много желающих ехать на парад есть в регионах, среди этих желающих - медперсонал и врачи.

- Я не буду приветствовать только то, если людей будут насильно приглашать или даже подталкивать на это мероприятие. Это дело чести каждого человека. Кто-то по-иному думает. Вы их знаете. Мы их и не зовем туда. Это их право, - подчеркнул президент.

Вместе с этим он отметил, что с удовольствием увидел бы на параде тех, кто переболел коронавирусом, ведь выздоровевшие - это люди, которые победили. Причем победили не болезнь, что, по мнению главы государства, самое простое, а то, что «в голову вбили людям недобросовестные политики»: истерию и психоз.

- Люди просто стали бояться. И нам дорого стоило успокоить людей. И я похвалил их совсем недавно - и наших стариков, и молодежь - весь наш народ. Мы рассказали честно и откровенно людям, как надо себя вести, а все остальное - в руках людей, - заявил белорусский лидер.

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