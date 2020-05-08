2020-05-08T16:19:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Столине осудили хулигана, который на сельской дискотеке угрожал диджею ружьем и просил поставить песню Юрия Шатунова

Он получил 3 года «химии»
Оксана БРОВАЧ
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Для одного из посетителей сельской дискотеки танцы закончились уголовным делом. Фото: иллюстрация.Для одного из посетителей сельской дискотеки танцы закончились уголовным делом. Фото: иллюстрация.Фото: Оксана БРОВАЧ
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За хулиганство на сельской дискотеке в деревне Коротичи Столинского района судили 45-летнего местного жителя. Разгоряченный алкоголем, мужчина снова и снова просил диджея ставить бессмертный хит Юрия Шатунова - песню «Седая ночь». В итоге сельчанину дали понять, что он перебарщивает, и попросили выйти из клуба. Вернулся он с ружьем. Им он угрожал диджею и заведующему ДК.

Мужчине 8 мая вынесли приговор за особо злостное хулиганство.

- Обвиняемый, используя в качестве оружия для причинения телесных повреждений заряженное охотничье ружье, демонстративно направлял его в сторону потерпевших, производил манипуляции, указывающие на незамедлительное его применение, - уточняют в пресс-службе Брестского областного суда.

Суд Столинского района приговорил его по ч. 3 ст. 339 УК к 3 годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа.

Приговор в силу еще не вступил.

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