Вечером 8 мая перекроют половину Минска: вот как поедут танки и как их объехать

В 17.00 из Уручья начнет движение военная техника - будет генеральная репетиция парада Победы - 2020 [схема перекрытых улиц]

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Несмотря ни на что, минский парад Победы - 2020 состоится. В этом году проведение этого праздничного мероприятия обросло разговорами и слухами. В стране бушует коронавирус, 7 тысяч белорусов подписали петицию за отмену парада, против проведения парада высказались представители ВОЗ. Пошли слухи, что многие участники парада болеют коронавирусом, а парад все же решили отменить, поскольку даже в программе телепередач о параде ничего не сообщалось. Однако подготовку не прекращали. Правда, с генеральной репетицией тянули до последнего, и в результате ее проведут буквально за несколько часов до самого парада.

Все начнется в 16 часов в Уручье. Сначала колонна техники построится на улице Стариновской от проспекта Независимости до улицы Почтовой. В 17.00 колонна двинется в центр города. Маршрут такой: военный городок Уручье - улица Основателей - улица Стариновская - проспект Независимости - проспект Машерова. Место построения механизированной колонны для начала тренировок и парада - участок проспекта Машерова от реки Свислочь до улицы Куйбышева.

Далее колонна выстроится на проспекте Машерова. В 21.00 начнется прогон техники. Она поедет по маршруту: проспект Машерова - улица Тимирязева - улица Саперов - проспект Победителей - улица Орловская - улица Сурганова - проспект Независимости - проспект Машерова. И вернется в исходное место на проспект Машерова. Из информации, которую распространило Министерство обороны, техника останется в центре города до утра.

Сам парад начнется 9 мая в 11.00 и продлится около часа. Потом основная механизированная колонна уедет в Уручье по маршруту: проспект Машерова - улица Тимирязева - улица Саперов - проспект Победителей - улица Орловская - улица Сурганова - проспект Независимости - улица Стариновская - военный городок Уручье.

Схема перекрытых улиц во время генеральной репетиции парада Победы в Минске 9 мая 2020 года.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Также будет две колонны из грузовиков, которые будут перевозить личный состав участников парада, то есть пешую колонну. Одна колонна будет стартовать из Уручья после колонны техники - в 17.30. Маршрут такой: улица Рогачевская - проспект Независимости - МКАД - проспект Победителей - улица Саперов - улица Тимирязева - проспект Машерова - улица Гвардейская - улица Тарханова - улица Грибоедова - улица Игнатенко.

Вторая колонна с солдатам поедет от Военной академии Республики Беларусь. Вот маршрут: улица Всехсвятская - МКАД - проспект Победителей - улица Саперов - улица Тимирязева - проспект Машерова - улица Гвардейская - улица Тарханова - улица Грибоедова - улица Игнатенко.

В ночь с 8 на 9 мая колонны грузовиков вернутся обратно. Маршрут первой колонны: улица Грибоедова - улица Игнатенко - проспект Победителей - МКАД - проспект Независимости - улица Рогачевская - пункт постоянной дислокации.

Маршрут второй колонны: улица Грибоедова - улица Игнатенко - проспект Победителей - МКАД - улица Всехсвятская - улица Калиновского - пункт постоянной дислокации (Военная академия Республики Беларусь.

9 мая в 8.00 две колонны грузовиков снова поедут в центр - такими же маршрутами. После парада колонны грузовиков уедут обратно.

Также в связи с возложением венков к монументу Победы с 7.30 будет полностью закрыто движение по проспекту Независимости от Янки Купалы до Козлова, а также по Захарова от проспекта Независимости до Первомайской и по Киселева от проспекта Независимости до Красной. После завершения мероприятия движение на данных участках будет возобновляться.

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