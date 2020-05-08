2020-05-08T17:15:24+03:00
Политика
КП Беларусь

ЦИК: международные наблюдатели могут просто-напросто не долететь до Беларуси

На заседании Центризбиркома несколько раз прозвучало, что в Беларуси сложная обстановка из-за эпидемии коронавируса
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8 мая Палата представителей приняла решение о проведении президентских выборов 9 августа.8 мая Палата представителей приняла решение о проведении президентских выборов 9 августа.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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- Будут ли приглашаться на выборы международные наблюдатели - это политическое решение. Это с учетом сложной эпидемиологической обстановки. А вот приедут ли они - это зависит не только от международных организаций и государств, но и от того, насколько будет работать авиация и смогут ли они добраться. В любую страну, не только в нашу, - рассказала во время заседания ЦИК Лидия Ермошина. Напомним, 8 мая члены ЦИК провели заседание по поводу организации выборов без журналистов, трансляция заседания велась онлайн.

Напомним, 8 мая Палата представителей приняла решение о проведении президентских выборов 9 августа. То есть предвыборная кампания уже началась. У этих выборов будет еще одно заметное новшество - сборщики подписей будут в масках и перчатках.

- Если не улучшится эпидемиологическая обстановка и рекомендации Минздрава не изменятся, а группа сборщиков будет собирать подписи и у члена инициативой группы не будет маски, перчаток... То есть они не будут соблюдать эти меры. Это будет основанием для вынесения предупреждения группе, а потом и отказа в регистрации кандидата в президенты, - рассказала Лидия Ермошина.

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