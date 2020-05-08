2020-05-08T18:21:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Белоруска позарилась на $1,5-миллионное наследство «военного из Африки» и сама осталась без денег

Жительница Осиповичей попалась на уловку мошенников
Надежда БУТОВИЧ
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За год белоруска перечислила "африканскому" мошеннику 19 тысяч долларов.За год белоруска перечислила "африканскому" мошеннику 19 тысяч долларов.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Пресс-служба Следственного комитета раскрыла в Telegram-канале подробности расследования дела о мошенничестве.

В этот раз на удочку «интернет-женихов» попалась 39-летняя жительница Осиповичей. В течение года она планомерно перечисляла деньги на счета, которые подсказывал ей виртуальный знакомый. И причиной таких доверительных «кредитов» была не любовь, а надежда получить солидный дивиденд.

– Потерпевшая познакомилась с подозреваемым в сети в апреле 2019 года. Мужчина представился «военным из Абиджана» – города в Кот-д`Ивуаре (Западная Африка). После непродолжительной переписки новый знакомый попросил женщину о небольшой услуге – помочь ему связаться с адвокатом и оформить наследство. И пообещал, что от 1,5 миллионов долларов, которые ему якобы причитаются, белоруска получит солидный куш. В эту выдумку женщина поверила, – прокомментировали в СК.

А дальше на потерпевшую вышел подельник мошенника – якобы адвокат, который начал требовать перечисления на оплату различных процедур по оформлению наследства. В итоге с апреля 2019 года по март 2020 года фигурантка перечислила на счета злоумышленников около 19 тысяч долларов.

Идет следствие. Сотрудники Следственного комитета занимаются поискам информации о международных переводах и допрашивают свидетелей.

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