В Беларуси теперь можно онлайн найти захоронение погибшего во время войны родственника или описание братской могилы

К 9 мая Минобороны открыло электронный поиск погибших и пропавших без вести в период войн XX века

Изменить размер текста: A A

В преддверии Дня Победы Министерство обороны Беларуси запустило в открытом доступе информацию банка данных «Книга Памяти Беларуси», сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале

– Базу разработали управление по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси совместно с IT-ротой и Военным информационным агентством «Ваяр», – сообщила пресс-служба.

База данных – автоматизированная «Книга Памяти», в ней можно найти информацию не только о погибших или пропавших без вести белорусах, но и данные об иностранцах, которые похоронены на белорусской земле и другую информацию. Также в «Книгу» внесены данные о гражданах, которые призывались на службу военными комиссариатами Беларуси. А в разделе «поиск места захоронения» можно узнать подробно о братских могилах, индивидуальных и других захоронениях на территории Беларуси, том в каком состоянии они находятся и, кто ухаживает за могилами.

Например, в агрогородке Ижа Вилейского района есть захоронение первой мировой войны: «1916 год. Воинский участок кладбища. Памятник из природного камня с мемориальной плитой с именами захороненных – в центре православный крест, с двух сторон – кресты Русской армии. Состоянии хорошее – уход осуществляет Ижский сельисполком и сельский клуб».

В базе можно найти не только информацию о захоронениях, но прочитать в каком они состоянии сейчас и кто ухаживает за памятниками.Фото: Надежда БУТОВИЧ

А вот как военные описали захоронение времен Второй мировой войны в деревня Рудня, что в Верхнедвинском районе: «Деревня Рудня, 0,5 километра к северу, в лесу на бугре справа от дороги на Ковали. Похоронены мирные жители, расстрелянные фашистскими карателями в ходе операции «Зимнее волшебство». Памятный знак – обелиск (металл) со звездой».

Также в автоматизированном банке содержатся регистры воинских захоронений – всего свыше 7 тысяч, в которых захоронено более 2 миллионов человек. На данный момент удалось установить более 500 тысяч личных данных.

– Банк данных будут регулярно обновлять, – добавили в Минобороны.

Посмотреть информацию «Книги Памяти Беларуси» можно здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Гомельщине обнаружили мину с листовками в адрес фашистов. Посмотри, что в них написано.

Снаряд без заряда нашли недалеко от сожженной карателями деревни Ола Светлогорского района (подробности).

Изменил традиции? Лукашенко не поехал в Москву возлагать цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Обычно президент Беларуси ездил туда каждые 5 лет (подробности).