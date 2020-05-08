Бывший директор Парка высоких технологий идет в кандидаты на пост президента Беларуси

Валерий Цепкало решил принять участие в президентских выборах 2020 года в Беларуси. Фото: архив "КП".

Об этом он громко объявил в своем Фейсбуке

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Первый директор белорусского ПВТ Валерий Цепкало на своей странице в Фейсбуке сообщил подписчикам о том, что собирается предложить свою кандидатуру электорату на выборах президента Беларуси.

Напомним, президентские выборы в Беларуси в 2020 году назначены на 9 августа.

В своем «Объявлении об участии в выборах» экс-глава Парка высоких технологий пишет о произошедшей революции, обращенной к человеку, о времени личной свободы и новых формах организации общества.

– Пришли новые методы организации государства и общества, основанные на партнерстве, сотрудничестве и горизонтальном взаимодействии, – заявляет возможный кандидат.

При этом Цепкало утверждает, что эта мировая революции прошла мимо Беларуси, где, по его мнению, сформировалась модель, при которой возвышение одних происходит за счет «опущения» и унижения других. Например, предприниматели, по его мнению, криминализированы, а граждане «стерилизованы».

– Сформировалось общество, лишенное искр творчества, смелости, дерзновения, – резюмирует экс-директор ПВТ.

Обращаясь к прошлому возможный кандидат в президенты пишет: «Белорусское Возрождение, возможность которого еще ощущалась в середине 90-х годов прошлого века, не состоялось. Оно сменилось безвременьем, периодом застоя, стагнации, общественной апатии и безразличия. (…) Наша страна медленно, но верно, сползает на мировую экономическую периферию».

А что предлагает Цепкало, как кандидат в президенты, – «Двигаться вперед, в будущее!». Подчеркивая, что Беларусь – замечательная страна, которая еще способна удивить мир технологиями и новыми интеллектуальными прорывами!

В сети подписчики в основном поддержали Цепкало, пожелали удачи и удивились «сюрпризу».

Напомним, ранее Валерий Цепкало работал директором ПВТ, помощником президента Беларуси в сфере науки и технологий, в 1997 – 2002 годах был послом Беларуси в США, был первым заместителем министра иностранных дел Беларуси, является международным консультантом по созданию инновационных структур.

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