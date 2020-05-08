2020-05-08T20:27:23+03:00
Экономика
КП Беларусь

Белнефтехим: После Дня Победы в Беларуси снова подешевеет топливо

Цены на бензин и дизель снизятся на одну копейку уже в пятый раз
Надежда БУТОВИЧ
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Во время коронавирусной пандемии снизились цены на нефть и в Беларуси тоже немного дешевеет топливо.Во время коронавирусной пандемии снизились цены на нефть и в Беларуси тоже немного дешевеет топливо.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Топливо в Беларуси планомерно и уже привычно набиравшее почти каждую неделю 2019 года по копеечке, ко второму кварталу 2020 года, как весенняя капель, стали таять.

Напомним, в прошлом году, цены на бензин и дизель менялись в Беларуси в сторону «копеечного» подорожания аж 28(!) раз. А к концу прошлого года почти еженедельно менялся ценник на заправках, и белорусы, кажется, к этому уже привыкли. Да и с января 2020 года темп роста топливных цен сохранился. Однако в апреле цены пошли на попятную и стоимость, так же по копейке, стала меняться, но уже в обратную сторону.

Пока из-за коронавирусной пандемии белорусы сокращают число поездок по стране и совсем не выезжают за рубеж – бензин и дизель дешевеют. Так снова одну копейку топливо потеряет уже в воскресенье, 10 мая, сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

В концерне пояснили, что цена моторного топлива на АЗС изменится по всей Беларуси в сторону снижения уже в 5-й раз (Прим.: всего же это четырнадцатая корректировка с января 2020 года).

Какая же будет цена в итоге: 92 бензин – 1,68 рубля за литр, 95 бензин – 1,78 рубля, 98 бензин – 2 рубля, дизельное топливо – 1,78 рубля за литр в розницу.

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