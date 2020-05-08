Минздрав: Заболеваемость коронавирусом снижается в Минской и Витебской областях, но где-то видим и рост

Владимир Караник подтвердил выход на плато в некоторых регионах, после чего ожидается спад заболеваемости COVID-19. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Владимир Караник сообщил, что COVID-19 пошел на убыль в некоторых районах, а увеличение числа заболевших совпадает с прогнозами

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Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в Витебске и области стабилизировалась ситуация с коронавирусной инфекцией и специалисты заявили о «выходе на плато». Также сообщалось, что ряд больниц в облцентре после дезинфекции будут возвращаться к своему профилю работы.

Такую информацию подтвердил belta.by и Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси, подчеркнув, что «плато эпидемии» достигли не только регионы Витебщины, но и Минская область.

– По ряду регионов наблюдаем снижение заболеваемости (Прим.: коронавирусом), в некоторых районах – выход на плато, думаю, что снижение там будет в ближайшее время. Где-то видим рост количества заболевших, но он в рамках прогнозных показателей, – прокомментировал глава Минздрава.

Устойчивое снижение в течение последних нескольких недель Владимир Караник подтвердил в Витебском регионе и добавил, что к профильному приему там возвратятся в скором времени хирургический корпус областного клинического онкодиспансера и неврологический корпус облбольницы.

– Нормализуется ситуация и в некоторых районах Минской области. В остальных регионах вышли на плато. Сейчас необходимо еще какой-то период оказывать помощь в таком интенсивном режиме, после чего произойдет снижение заболеваемости, а коечный фонд можно будет обратно вернуть к обычному режиму работы, – уточнил министр.

На 8 мая в Беларуси перепрофилированный коечный фонд, по информации Минздрава, заполнен меньше чем на 50 процентов. В наличии все необходимые медикаменты и оборудование. Ситуацию назвали «управляемой и контролируемой». По словам главы ведомства, большинства пациентов переносят коронавирус в легкой форме, но у 15 – 20 процентов заболевших выявляются осложнения в виде пневмонии.

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