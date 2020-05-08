«Я решил, что надо идти»: сопредседатель «Говори правду» сообщил о своей кандидатуре на пост президента Беларуси

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Стало известно о еще одном возможно кандидате в президенты на выборах 2020 года в Беларуси. Напомни, президентские выборы запланированы на 9 августа.

Своего кандидата на выборах представило общественно объединение «Говори правду» – им стал Андрей Дмитриев, сопредседатель ОО.

Объявляя в видео в соцсетях свою кандидатуру общественный деятель охарактеризовал актуальную ситуацию в стране: «Мимо пролетают машины «скорой помощи». Они стали символом не только самоотверженной работы врачей, но и знаком беды, что пришла в Беларусь».

Дмитриев прогнозирует экономический кризис, падение зарплат и рост безработицы вслед за эпидемией коронавируса. И утверждает, что власть при этом «демонстрирует удивительное безразличие».

Что предлагает возможный кандидат в президенты?

– Я иду в президенты, чтобы государство говорило нам правду, а люди не боялись делиться своими проблемами. Чтобы в кризис, в который мы вступили, мы могли рассчитывать на конкретную помощь и человеческое отношение к себе, – заявил политик.

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