По факту лобового ДТП под Белоозерском возбуждено уголовное дело: в «Ниссане» были пьяные

Был ли пьян водитель, пока не известно. Фото: СК

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Лобовое столкновение произошло 8 мая около 4 часов утра на подъезде к Белоозерску в Березовском районе. Лоб в лоб ударились «Ниссан» и «Рено». От удара «Ниссан» загорелся.

Как известно из сообщения Следственного комитета, погибли в «Ниссане» погибли 23-летний и 25-летний мужчины и 33-летняя женщина. Кто из них был за рулем, не уточняется. Еще один пассажир доставлен в больницу.

В «Рено» на месте ДТП умер 51-летний пассажир, 58-летнего водителя госпитализировали.

– Предварительно установлено, что мужчины, которые двигались в автомобиле «Ниссан», находились в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает официальный представитель СК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК - нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек.

Следователи и эксперты осмотрели место происшествия, опросили потерпевших и свидетелей. Расследование продолжается.