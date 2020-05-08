В Гродненской области ни одна беременная не заразилась коронавирусом

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Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в шестой больнице Минска женщины с коронавирусной инфекцией родили здоровых младенцев. Напомним, в Беларуси для беременных с подтвержденным COVID-19 выделили отдельные корпуса в больницах.

Так и в Гродненской области корпус областного клинического перинатального центра выделен под больных коронавирусом будущих мам. Правда, сейчас он пустует – в регионе нет ни одной беременной с выявленным COVID-19, сообщил местный ресурс grodnonews.by.

– На данный момент на Гродненщине нет случаев заболеваемости коронавирусом среди беременных женщин. Выделенный и оборудованный корпус областного перинатального центра находится в постоянной готовности при необходимости принять беременных с коронавирусом либо контактов первого и второго уровня, – пояснила Елена Курбат, главный специалист управления организации медпомощи ГУ здравоохранения Гродненского облисполкома.

Сейчас в Гродно принимают роды в больнице скорой помощи, где для исключения пересечения с другими пациентами,оборудованы отдельный приемный покой и отдельный вход. А в перинатальном центре штатно принимают беременных из области с тяжелыми соматическими и акушерскими патологиями.

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