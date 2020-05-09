Во время репетиции парада Победы активисты «Молодежного блока» станцевали на главном проспекте страны с гробом. Фото: скрин с видео

Свой поступок они объяснили, как протест против проведения массового мероприятия во время пандемии

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В день генеральной репетиции парада, 8 мая, «Молодежный блок» устроил перформанс. В то время, когда колонна военных автомобилей двигалась к месту репетиции по проспекту Независимости, активисты движения, пританцовывая, шли по тротуару с гробом и размахивали флажками.

Вот как свой поступок объяснили сами активисты:

- Сегодня по городу прошел взвод почетного караула «Молодежного блока» с вооружением образца «труна» от наших ганнских братьев. Именно во время пандемии коронавируса как никогда важно отметить 75-летие Победы массовым парадом. А потом и помирать не жалко! Мы с большим уважением относимся к ветеранам. День Победы - важный день. Но при участии в массовых мероприятиях вы рискуете собственной жизнью и жизнями окружающих. Не ради этого воевали наши бабушки и дедушки.