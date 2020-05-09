2020-05-09T10:32:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Сделать экспресс-тест на антитела к COVID-19 каждый желающий белорус скоро сможет за 4,2 доллара

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник сообщил, что в нашу страну они поступят в ближайшее время
Ольга ИВАШЕНКО
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Владимир Караник сообщил, что сделать экспресс-тесты на антитела к коронавирусу скоро смогут сделать все желающие белорусы.Владимир Караник сообщил, что сделать экспресс-тесты на антитела к коронавирусу скоро смогут сделать все желающие белорусы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Об этом глава ведомства рассказал журналистам Агентства телевизионных новостей 8 мая. Министр пояснил: сначала экспресс-тесты поступят в медучреждения, а уже после их комплектации сделать тесты на антитела к коронавирусу смогут все желающие. Помимо этого, в отдельных районах страны Минздрав планирует протестировать всех пациентов, которые были на больничном с ОРВИ в последние пару месяцев.

- Экспресс-тесты показывают наличие в организме человека антител (…). Если у человека есть подозрение, что он переболел этой инфекцией в легкой форме, у него будет возможность пройти тестирование и либо подтвердить эти опасения, либо исключить. На сегодняшний момент мы знаем стоимость теста. Учитывая трудозатраты организации тестирования, стоимость теста будет составлять порядка 4,2 доллара, - сказал Владимир Караник.

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