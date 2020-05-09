Ученый-медик о состоянии с тяжелобольными в Беларуси: «Чуть более 200 пациентов с пневмонией на ИВЛ. Из них с COVID-19 – 140». Фото: скрин эфира АТН.

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- В стране имеется более 2 250 аппаратов ИВЛ. В них нуждается не очень много пациентов, что для нас было немного удивительным, - рассказала 8 мая в эфире телепередачи «Панорама» на канале «Беларусь 1» доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО Ольга Светлицкая. - Готовясь к пандемии, мы просчитывали разные варианты развития событий, изучали отзывы наших зарубежных коллег. Мы ожидали большего количества таких пациентов. По факту мы имеем чуть более 200 пациентов с пневмонией на искусственной вентиляции легких. Из них с подтвержденным коронавирусом - 140 человек. Это немного.

Я хочу, чтобы люди понимали: аппарат ИВЛ - это не панацея в лечении пневмонии, тем более ковидной пневмонии. Что такое аппарат ИВЛ? Это оборудование, позволяющее анестезиологу-реаниматологу моделировать процесс дыхания пациентов, которые по каким-то причинам не может дышать самостоятельно либо же у него нарушен газообмен легких. Когда становится тяжело дышать, достаточно носовых катетеров, через которые мы подаем пациентам кислород. Когда еще более тяжелое состояние - надеваем кислородную маску. Через нее поступает большая концентрация кислорода. И только в очень тяжелых случаях мы подключаем пациента к аппарату искусственной вентиляции легких. 80% людей, которые к нам поступают, нуждаются только в первом уровне респираторной поддержки - то есть в носовых катетерах, через которые мы подаем увлажненный воздух. Иногда надеваем кислородную маску. Этих манипуляций достаточно, чтобы поднять уровень кислорода в их крови.

По мнению специалиста, у 80% всех заболевших COVID-19 протекает легко, 30% инфекцию перенесет совершенно бессимптомно, и только у 4% в условиях реанимации. Из этих 4% только 15% требуется искусственная вентиляция легких.

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