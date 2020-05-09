Блогер Тихановский подтвердил из ИВС, что будет участвовать в президентской кампании. Фото:gomelspring.org

Документы в ЦИК за него будут подавать доверенные

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Блогер Сергей Тихановский, который сейчас отбывает 15-дневный арест в Гомельском ИВС, заявил через своего адвоката, что будет участвовать в президентской кампании, пишет gomelspring.org.

Он сообщил, что у нескольких человек есть доверенности, и это позволит подать ему документы на регистрацию его инициативной группы в ЦИК.

Тихановского - автора канала «Страна для жизни», задержали 6 мая за участие в антиинтеграционных протестах по постановлению суда от 10 января. После ареста блогера на его канале появилось видео, в котором он сообщает, что намерен выдвигаться кандидатов в президенты.

Напомним, президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов продолжится до 15 мая.

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