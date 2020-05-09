2020-05-09T11:16:03+03:00
Общество
КП Беларусь

«Сегодняшние сложности меркнут перед тяготами и потерями того героического поколения». Лукашенко поздравил белорусов с Днем Победы

Сегодня, 9 мая, Беларусь отмечает 75-я годовщину со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне
Ольга ИВАШЕНКО
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Лукашенко поздравил белорусов с Днем Победы. Фото: belta.byЛукашенко поздравил белорусов с Днем Победы. Фото: belta.by
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- Мы бесконечно благодарны ветеранам, которые в этот священный для всего народа день вместе с нами. Отдаем дань уважения патриотизму, стойкости и трудолюбию тружеников тыла, - цитирует поздравительную речь президента его пресс-служба. - Белорусы должны сохранить в веках это бесценное наследие - нашу Великую Победу. Свято чтить и защищать ее от клеветы и фальсификаций.

Президент отметил, что эту знаменательную дату Беларусь отмечает в непростое время.

- Однако наши сегодняшние сложности меркнут перед лишениями, тяготами и потерями, которые выпали на долю героического поколения, спасшего мир от коричневой чумы, - сказал глава Лукашенко.

Президент пожелал белорусам мирного неба, здоровья, счастья, благополучия и новых свершений на благо родной страны.

Напомним, вопреки предостережениям ВОЗ, от проведения парада президент отказываться не стал. В результате его проведут в более скромном формате, чем обычно. Но вечером состоится и концерт на площади Победы с более чем 3 тысячами приглашенных зрителей, и салют, который дадут в 23.00.

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