ГАИ: «Увез с места ДТП сбитое животное - равно незаконная охота и уголовная ответственность»

Под Ляховичами косуля бросилась под колеса легковушки. ГАИ напоминает, какими должны быть действия водителя в случае ДТП с дикими животными

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Как сообщает УВД Брестского облисполкома, ЧП случилось вечером 8 мая на 429-м км трассы Р-43 Кричев - Слуцк - Ивацевичи. 34-летний водитель «Лады» ехал в сторону Ивацевичей. Внезапно на проезжую часть выбежала косуля и бросилась под колеса легковушки. В результате ДТП машина получила механические повреждения, косуля осталась жива и убежала в лес, водитель отделался испугом. По факту ДТП проводится проверка. ГАИ напоминает: в случае ДТП с дикими животными водитель должен вызвать сотрудников ГАИ; обозначить место ДТП, выставив знак аварийной остановки; оставаться на месте происшествия; увозить с собой сбитое животное нельзя. В противном случае действия водителя приравняют к незаконной охоте, а за это грозит уголовная ответственность за нарушение Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты.

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