2020-05-09T14:45:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Минчане предпочли смотреть парад по телевизору, а не идти на него. Битком были заполнены только трибуны

Накануне Минздрав объявил о прогнозируемом снижении числа зараженных
Ольга ИВАШЕНКО
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Минчане предпочли смотреть парад по телевизору. Битком были заполнены только трибуны. Фото: скрин прямой трансляции парада Победы телеканала ОНТ.Минчане предпочли смотреть парад по телевизору. Битком были заполнены только трибуны. Фото: скрин прямой трансляции парада Победы телеканала ОНТ.
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Парад Победы в этом году отменять не стали. И это вызвало много споров. Медики и многие белорусы всерьез были обеспокоены тем, что массовое мероприятие вызовет очередную вспышку числа инфицированных коронавирусом. Многие в соцсетях и на телевидении заявляли о том, что на парад они не пойдут, и призывали к этому всех остальных. Тем временем многие госстуруктуры созывали студентов, рабочих и ветеранов на парад, чтобы создать массовость.

И вот День Победы настал. Многие замерли у экранов телевизоров… И увидели полные трибуны. На них ветераны, взрослые, дети… Никакой социальной дистанции, в масках - считанные единицы. Все это было видно во время прямой трансляции, которую с парада Победы вел телеканал ОНТ. Белорусы в соцсетях тут же стали высказывать свои опасения.

- Я лежу в больнице и вижу медиков, которые с содроганием смотрят сейчас парад. И им реально страшно от того, какой наплыв больных их может ожидать через неделю-вторую. Сами медики очень уставшие и без того выбиваются из сил, - написала минчанка Ирина, которая сейчас находится на лечении в одной из больниц столицы.

Тем не менее когда во время трансляции телекамера захватила вид сверху, стало понятно, что, кроме заполненных трибун, зрителей почти нет. Минчане не пошли на парад. Точнее - предпочли смотреть происходящее по телевизору. По крайней мере, пятачок у гостиницы «Планета», который во время парада обычно заполнен зрителями битком, в этом году остался пустым. Да и вдоль остальных участков проспекта Победителей народа, как мы можем видеть со скриншотов съемки, практически нет.

Для сравнения - кадры парада сверху. Первое фото сделано в 2019 году, второе - сегодня, 9 мая 2020 года.

Фото 2019 года.

Фото 2019 года.

А столько белорусов пришли на парад в 2020-м. Фото: скрин прямой трансляции парада Победы телеканала ОНТ.

А столько белорусов пришли на парад в 2020-м. Фото: скрин прямой трансляции парада Победы телеканала ОНТ.

Тем не менее вечером порядка трех тысяч зрителей соберутся на праздничный концерт, который пройдет на площади Победы. Берегите себя.

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