2020-05-09T13:34:54+03:00
Общество
КП Беларусь

«Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора». Лукашенко попросил «по-человечески» не осуждать за проведение парада Победы

И отметил: будь у страны другой выбор, «мы бы поступили так же».
Ольга ИВАШЕНКО
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Лукашенко попросил не торопиться осуждать его за проведение парада Победы.Лукашенко попросил не торопиться осуждать его за проведение парада Победы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Во время поздравительной и благодарственной речи ветеранам Лукашенко высказался о том, почему во время пандемии в Беларуси не стали отменять парад Победы.

- Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора, - цитирует президента его пресс-служба.

По словам президента, мир сегодня потерял все ориентиры и находится в состоянии безумия, однако в нем еще есть люди, которые осуждают Беларусь и выступают против проведения этого мероприятия. Таких людей Лукашенко «по-человечески» попросил не торопиться осуждать за проведение торжества, отметив, что, если бы у страны был другой выбор, «мы бы поступили так же».

В параде Победы приняли участие порядка 3 тысяч военнослужащих и 150 единиц военной техники.

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