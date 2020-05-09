«Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора». Лукашенко попросил «по-человечески» не осуждать за проведение парада Победы

Лукашенко попросил не торопиться осуждать его за проведение парада Победы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

И отметил: будь у страны другой выбор, «мы бы поступили так же».

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Во время поздравительной и благодарственной речи ветеранам Лукашенко высказался о том, почему во время пандемии в Беларуси не стали отменять парад Победы.

- Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора, - цитирует президента его пресс-служба.

По словам президента, мир сегодня потерял все ориентиры и находится в состоянии безумия, однако в нем еще есть люди, которые осуждают Беларусь и выступают против проведения этого мероприятия. Таких людей Лукашенко «по-человечески» попросил не торопиться осуждать за проведение торжества, отметив, что, если бы у страны был другой выбор, «мы бы поступили так же».

В параде Победы приняли участие порядка 3 тысяч военнослужащих и 150 единиц военной техники.

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