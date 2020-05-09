Очуметь, погода дает жару. 10 мая синоптики обещают лето и +23!

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Кажется, свершилось. По прогнозам Белгидромета, 10 мая по стране будет облачно с прояснениями, без гроз и дождей и - внимание! - +17…+23! А вот ночью намного холоднее - +1...+11. В ночные и утренние часы местами слабый туман, северо-западный и западный умеренный ветер. Но и это ничего. Потому что прогнозы на понедельник, 11 мая, синоптики тоже дают летние и обещают +21…+23 днем и +8…+10°С ночью. Достаем летние вещи!