2020-05-09T15:06:22+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 мая 2020 года: +951 новый случай и +5 смертей за сутки

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 мая 2020 года
ИННА КОРСАК
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Фото: vgr.byФото: vgr.by
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Количество инфицированных снова больше девяти сотен - за последние сутки прибавился 951 человек с подтвержденным COVID-19.

Всего в стране на 9 мая зарегистрировано 22 052 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего был сделан 251 771 тест. Об этом сообщил Минздрав в своем официальном Телеграм-канале.

Выросла статистика смертей за сутки - пять человек умерли с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Общее число умерших составляет 126 пациентов.

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