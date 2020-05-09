2020-05-09T15:46:35+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске снова «заминировали» железнодорожный вокзал и торговые центры

Не только в столице, но и в Витебске был «заминирован» железнодорожный вокзал
ИННА КОРСАК
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В столице снова "заминировали" ж/д вокзал. Фото: baj.byВ столице снова "заминировали" ж/д вокзал. Фото: baj.by
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В Минске и Витебске 9 мая «заминировали» железнодорожные вокзалы. В столице - еще и два торговых центра: «Галилео» и «Столица».

«В 12.10 в милицию было передано сообщение об опасности, схожее с ранее поступавшими», - сообщила пресс-службе МВД в своем Телеграм-канале.

Саперно-пиротехнические группы сработали оперативно. В ходе обследования железнодорожных вокзалов опасных предметов обнаружено не было. Заканчивается обследование торговых центров «Столица» и «Галилео».

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