2020-05-09T17:06:13+03:00
Общество
КП Беларусь

В столице парад своими глазами пришли посмотреть более 15 тысяч зрителей

Предварительную статистику сообщили в Мингорисполкоме
ИННА КОРСАК
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Парад в честь 75-летия Победы. Фото: betla.byПарад в честь 75-летия Победы. Фото: betla.by
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Посмотреть парад в честь 75-летия Победы собралось более 15 тысяч зрителей. Праздничные мероприятия в Минске в самом разгаре. Но в связи с эпидемиологической обстановкой массовые гулянья решено было не проводить. Впереди минчан и гостей столицы ждут праздничный концерт и фейерверк. В этом году он будет с музыкальным сопровождением.

«Концерт ко Дню Победы можно будет посмотреть онлайн. По его окончании, в 23.15, начнется праздничный салют. Его можно будет увидеть из разных уголков города», - отметил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.

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