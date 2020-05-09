2020-05-09T17:46:33+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бобруйске прошел антипарад протеста - начались задержания участников

Организовал парад задержанный блогер Сергей Тихановский
ИННА КОРСАК
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В Бобруйске начались задержания участников антипарада протеста. Фото: naviny.byВ Бобруйске начались задержания участников антипарада протеста. Фото: naviny.by
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Антипарад в Бобруйске стал протестом против парада в Минске. Его анонсировал задержанный ранее блогер Сергей Тихановский. В Бобруйске начались задержания участников акции. ОМОН задержал Галину Смирнову, Владимира Романовского и Александра Борисенко.

Сотрудники ГАИ утром 9 мая перекрыли Минскую улицу в Бобруйске, где планировалась акция протеста. Водители переместились в другую точку города. Часть из них заблокировала дорогу на улице Интернациональной. Водители ехали на небольшой скорости, включали звуковые и аварийные сигналы. Другая часть припарковалась на стоянке одного из ТЦ города и начала сигналить.

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