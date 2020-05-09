2020-05-09T18:42:33+03:00
Общество
КП Беларусь

Из Беларуси снова можно вывозить за границу защитные маски, только есть одно но

Постановление Совет министров подписал 8 мая
ИННА КОРСАК
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Защитные маски, которые пошили в Беларуси, можно вывозить из страны. Фото: yandex.byЗащитные маски, которые пошили в Беларуси, можно вывозить из страны. Фото: yandex.by
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Правительство ослабило меры, принятые 17 марта 2020 года. В постановлении был установлен запрет на вывоз из Беларуси бинтов, защитных масок, ваты и других товаров медицинского назначения.

Согласно новому постановлению от 8 мая, из списка запрещенных к вывозу медицинских товаров исчезли бинты, марля, вата. Что касается медицинских масок, то они должны быть пошиты в Беларуси, чтобы их вывозить за границу.

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Ученые выяснили, что маски снижают риск заражения коронавирусом на 50 - 80%. Их нужно носить и на улице.

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