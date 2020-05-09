2020-05-09T18:56:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусским «дзякуй» на Бранденбургских воротах поблагодарили за освобождение от нацизма

ИННА КОРСАК
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На Бранденбургских воротах в Германии появилось слово «дзякуй». Фото: pikabu.ruНа Бранденбургских воротах в Германии появилось слово «дзякуй». Фото: pikabu.ru
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В Германии на белорусском языке поблагодарили героев, которые освободили страну от нацизма. Слово «спасибо» было переведено на несколько языков мира и спроецировано на Бранденбургских воротах.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в своем аккаунте Instagram выразил слова признательности немецким друзьям. И поблагодарил за то, что они оценили вклад белорусов в установлении мира.

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