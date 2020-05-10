КП Беларусь
Мелочь, а приятно: с 10 мая в Беларуси подешевело топливо
В последний раз цена на бензин и дизель изменялась ровно неделю назад
Топливо вновь подешевело на одну копейкуФото: Геннадий МОЖЕЙКО
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С 10 мая топливо в Беларуси подешевело еще на одну копейку. По информации «Белнефтехима», на АЗС страны устанавливаются новые цены:
- Дизельное топливо – 1,78 рубля за литр;
- АИ-92-К5-Евро - 1,68 рубля;
- АИ-95-К5-Евро - 1,78 рубля;
- АИ-98-К5-Евро - 2 рубля.
В последний раз цена на топливо изменялась ровно неделю назад. В прошлое воскресенье, 3 мая, дизель и бензин скинули одну копейку от стоимости. Всего с начала года цена изменялась 12 раз и каждый раз на одну копейку.
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