2020-05-10T08:57:34+03:00
Экономика
КП Беларусь

Мелочь, а приятно: с 10 мая в Беларуси подешевело топливо

В последний раз цена на бензин и дизель изменялась ровно неделю назад
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Топливо вновь подешевело на одну копейкуТопливо вновь подешевело на одну копейкуФото: Геннадий МОЖЕЙКО
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С 10 мая топливо в Беларуси подешевело еще на одну копейку. По информации «Белнефтехима», на АЗС страны устанавливаются новые цены:

- Дизельное топливо – 1,78 рубля за литр;

- АИ-92-К5-Евро - 1,68 рубля;

- АИ-95-К5-Евро - 1,78 рубля;

- АИ-98-К5-Евро - 2 рубля.

В последний раз цена на топливо изменялась ровно неделю назад. В прошлое воскресенье, 3 мая, дизель и бензин скинули одну копейку от стоимости. Всего с начала года цена изменялась 12 раз и каждый раз на одну копейку.

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