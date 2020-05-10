Мелочь, а приятно: с 10 мая в Беларуси подешевело топливо

В последний раз цена на бензин и дизель изменялась ровно неделю назад

Изменить размер текста: A A

С 10 мая топливо в Беларуси подешевело еще на одну копейку. По информации «Белнефтехима», на АЗС страны устанавливаются новые цены:

- Дизельное топливо – 1,78 рубля за литр;

- АИ-92-К5-Евро - 1,68 рубля;

- АИ-95-К5-Евро - 1,78 рубля;

- АИ-98-К5-Евро - 2 рубля.

В последний раз цена на топливо изменялась ровно неделю назад. В прошлое воскресенье, 3 мая, дизель и бензин скинули одну копейку от стоимости. Всего с начала года цена изменялась 12 раз и каждый раз на одну копейку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Беларусь и Россия готовы поставить точку в нефтяном споре (дальше...)

Нефть дорожает, рубль укрепляется. Доллар снова по 2 рубля - может ли такое быть? (дальше...)