В Лидском районе серьезное ДТП, погиб молодой мужчина

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Трагический инцидент со смертельным исходом произошел 9 мая на 182-м километре трассы Минск-Гродно (М6). Автомобиль Volkswagen Passat столкнулся со стоявшим на уплотненной обочине грузовиком Scania с прицепом.

Фото: «Лідская газета»

«Лідская газета» передает, что от полученных травм водитель умер. Известно, что за рулем был житель Лиды 1994-го года рождения.

Фото: «Лідская газета»

Причины, по которым произошла авария, выясняются.

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