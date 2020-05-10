КП Беларусь
В Лидском районе серьезное ДТП, погиб молодой мужчина
Авария произошла на трассе Минск-Гродно
Фото: «Лідская газета»
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Трагический инцидент со смертельным исходом произошел 9 мая на 182-м километре трассы Минск-Гродно (М6). Автомобиль Volkswagen Passat столкнулся со стоявшим на уплотненной обочине грузовиком Scania с прицепом.
Фото: «Лідская газета»
«Лідская газета» передает, что от полученных травм водитель умер. Известно, что за рулем был житель Лиды 1994-го года рождения.
Фото: «Лідская газета»
Причины, по которым произошла авария, выясняются.
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