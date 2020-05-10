Во время проверки не было дома: жители Новополоцка получили максимальный штраф за нарушение самоизоляции

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Новополоцкая милиция зафиксировала несколько фактов нарушения режима самоизоляции. Во время очередной проверки троих человек не оказалось дома. Об этом сообщает городской новостной портал gorod214.by со ссылкой на официального представителя Новополоцкого ГОВД Надежду Касперович. В отношении нарушителей начали административный процесс. Два случая уже рассмотрели в суде: люди получили максимальный штраф – 1 350 рублей на каждого.

В милиции объяснили, что большинство граждан все-таки с пониманием относятся к таким мероприятиям. И вовсе не потому, что боятся быть привлеченными к административной ответственности. Бывает, что проверка приходит, а человека нет дома. Тогда с ним связываются по телефону и в большинстве случаев гражданин оказывается в ближайшем магазине или в аптеке.

Режим самоизоляции должны соблюдать белорусы и иностранцы, у которых диагностирован COVID-2019 или они являются контактами первого и второго уровней. Сроки определяет врач. За нарушение режима самоизоляции предусмотрен штраф (от 2 до 50 базовых величин или от 54 до 1350 рублей) или административный арест.

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